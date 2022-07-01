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選擇適合自己的退休「出糧」大法

股市 12:00 2022/07/01

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退休後不工作，仍然繼續有糧出？這個不是白日夢。即使您並非退休公務員，未能享有「長俸」福利，也可透過各種投資，定期獲得入息。然而投資者在選擇適合自己的工具前，可考慮個人風險承受能力、派息率或回報率、實際收取入息的金額及次數，以及資產套現能力。

先談最有可能被遺忘的強積金。一般情況下，打工仔需要等到年滿65歲時，才可提取強制性供款及可扣稅自願性供款累積的強積金。如退休後無特別資金需要，可考慮選擇保留帳戶，延遲提取階段至65歲以後，讓戶口內資金可以繼續投資，爭取潛在資本增值或收益的機會。

對於「有出無入」的退休人士而言，選擇一些可提供每月派息的投資會較為理想。現時有個別強積金受託人及基金公司，推出具每月派息特點的收益基金；然而應留意個別零售基金的股份類別會提取本金，以作每月分派，提高整體派息率。

至於選擇買樓收租增加每月現金流，假如業主沒有遇上租霸，能按時收取租金，確實能做到每月出糧的效果。但要留意的是，業主可能須就租金收入繳付物業相關稅項，屆時實際收入將大打折扣。此外，物業的套現能力較低，一旦有大額資金需要，未必可及時放售套現。

另一種較受歡迎的「出糧」工具，是股票（特別是業務穩健的高息股）及債券（如政府債券、通脹掛鈎債券）。它們的套現能力較高，但普遍每季或每半年才派息一次，對每月有資金需要的退休人士未必合適。此外，單一股票或債券需承受較高的集中投資風險，相關發行人可能因自身財務狀況、監管當局要求等因素而未能派息。相比之下，基金所包含的是一籃子投資組合，較能分散風險，套現能力亦與股票相若。

派息投資工具並非只適合退休人士。若您手持大量現金，正等待適當時機實現理財計劃，也可靈活運用這筆資金，為自己定期炮製另類花紅。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

撰文 : 邱鎧平 宏利投資管理高級執行總監兼亞洲養老金負責人

欄名 : 基金卓見

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