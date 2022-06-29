【下半年展望】凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000 推介6精選股 3大投資主題（附買入價及目標價）

6絕月港股不絕，恒指更曾重上22000點水平，展望下半年，凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑表示，港股目前估值遠低於其他主要環球股市，預期內地經濟及中資股盈利下半年將逐步回升，恒指目標價為23000點，在最樂觀的情況下，恒指目標將可達25000點。

凱基溫傑下半年6精選推介股

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溫傑指出，美國貨幣政策正常化是港股下半年最大風險，特別是6月展開縮表，規模往後將達至每月950億美元。此外，美國加息速度高於預期，對市場流動性帶來顯著考驗。然而由於內地疫情逐漸受控，對經濟衝擊漸消退，加上中央在基建、消費及房地產市場的刺激措施，對內地經濟影響正面，預期將於未來數月浮現。

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他預期，整體中資股盈利增長於第二季見底後，下半年將可逐步回升。當中商品、新能源、銀行、內需及基建行業，盈利表現將較為突出。

他指出，目前恒指預測市盈率（PE）只有10.2倍，遠低於其他主要環球股市指數，與過去5年平均11倍PE比較，估值仍處於較低水平。由於預期內地經濟及中資股盈利將在下半年回升，恒指目標價為23000點，或11倍預測PE。

另一方面，假如俄烏軍事衝突可於下半年結束，或美國通脹出現受控跡象，令聯儲局9月放緩加息步伐，在這個樂觀的假設下，恒指目標可達25000點，即過去5年平均值上移一個標準差。

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投資策略上，可留意以下3大投資主題：

1 新能源股：中央政府「十四五」規劃多次重申新能源發展屬重要國策，目標在「十四五」期間，可再生能源發電量增長，佔總體用電增長超過5成，風電及太陽能發電量實現翻倍。

2 內需及基建股：內地經濟在第二季因防疫政策而陷於停頓，國務院推一籃子財政刺激穩定經濟增長，包括降稅減費及加快專項債發行。

3 商品及防守股：來自資源價格及糧食危機的高通脹會持續至2023年，具派息能力的公司及資源開發商更具防守性。

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記者：李兆明