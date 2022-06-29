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【Bitcoin】比特幣曾失2萬美元　知名投資者「比特幣耶穌」被指拖欠4700萬美元孖展

Hot Talk 15:51 2022/06/29

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【Bitcoin】比特幣曾失二萬美元　知名投資者「比特幣耶穌」被指拖欠4700萬美元孖展

加密貨幣再轉弱，比特幣（Bitcoin）於香港時間周三下午一度跌穿2萬美元水平，為近一星期首次跌穿心理關口。據外電報道，獲稱為「比特幣耶穌（Bitcoin Jesus）」的加密貨幣長期投資者Roger Ver陷入拖欠孖展爭議。

至香港時間周三下午3時50分，比特幣暫報20068美元，24小時跌4%。以太幣最新報1128美元，24小時跌6%。

加密貨幣交易平台CoinFLEX周二指稱Roger Ver未如期補孖展，涉及4700萬美元穩定幣。該平台早前表示，因流動性問題而暫停出金，而Ver有份投資該平台。

CoinFLEX行政總裁Mark Lamb在社交平台稱，該平台與Ver有訂明合約，他個人擔保，若為其CoinFLEX帳戶出現負數時需要補充孖展，但目前未有收到相關款項，並已發出違約通知。

Ver回應外電查詢時稱，沒有拖欠CoinFLEX債務，並指自己沒有對任何交易對手有負債，反指該交易對手欠他一大筆金錢。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

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