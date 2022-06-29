【失物認領】Uber香港公布2022年失物認領指數　列舉10大最常見失物　18區邊區居民最「大頭蝦」？

Uber香港公布2022度失物認領指數，手機和銀包仍然是最常被遺留的物品，不過今年最常見的十大失物中，香煙首次上榜。十八區中，油尖旺的乘客最健忘，其次是中環和灣仔區。

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另外，疫情下無現金支付方式盛行，因此今年乘客在Uber留下的現金減少了 60%。Uber 亦發現乘客在某些日子特別健忘，當中1月1日更是2022年中最健忘的日子；香港人亦於星期五最為健忘，屬一星期中最多手提電腦被遺留的日子。

各項排名一覽：

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而如果乘客遺留隨身物品在 Uber 內，只要跟隨以下的簡單步驟，就能找回失物：

點擊「你的行程」，然後選擇你遺下物品的Uber行程

點擊「尋找失物」

點擊「聯絡司機查詢失物」

往下瀏覽，然後輸入你的電話號碼，並點撃「提交」

若你遺失了個人手提電話，可輸入朋友或家人的電話號碼 ﹙你可以透過電腦或其他電話登入你的Uber 帳戶﹚

系統將會連接你與該Uber司機夥伴

如果司機夥伴接聽了電話，並確認找到你的物品，可協定時間和地點領取失物。

如果司機夥伴沒有接聽電話，請留言詳細描述你的物品，以及聯絡你的最佳方法。

尋回失物的最佳方法當然是立即致電你的Uber司機夥伴求助。倘若遺失的是手提電話，可以從電腦登入Uber帳戶。如果你未能聯繫到Uber司機，Uber的 24 小時客戶服務中心亦可提供協助。

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