  • 32°C
香港時間 : 2022629日 (三) 17:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【失物認領】Uber香港公布2022年失物認領指數　列舉10大最常見失物　18區邊區居民最「大頭蝦」？

理財智慧 16:42 2022/06/29

分享：

分享：

Uber香港公布2022度失物認領指數，手機和銀包仍然是最常被遺留的物品，不過今年最常見的十大失物中，香煙首次上榜。十八區中，油尖旺的乘客最健忘，其次是中環和灣仔區。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

另外，疫情下無現金支付方式盛行，因此今年乘客在Uber留下的現金減少了 60%。Uber 亦發現乘客在某些日子特別健忘，當中1月1日更是2022年中最健忘的日子；香港人亦於星期五最為健忘，屬一星期中最多手提電腦被遺留的日子。

各項排名一覽：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

而如果乘客遺留隨身物品在 Uber 內，只要跟隨以下的簡單步驟，就能找回失物：

  • 點擊「你的行程」，然後選擇你遺下物品的Uber行程
  • 點擊「尋找失物」
  • 點擊「聯絡司機查詢失物」
  • 往下瀏覽，然後輸入你的電話號碼，並點撃「提交」
  • 若你遺失了個人手提電話，可輸入朋友或家人的電話號碼 ﹙你可以透過電腦或其他電話登入你的Uber 帳戶﹚
  • 系統將會連接你與該Uber司機夥伴
  • 如果司機夥伴接聽了電話，並確認找到你的物品，可協定時間和地點領取失物。
  • 如果司機夥伴沒有接聽電話，請留言詳細描述你的物品，以及聯絡你的最佳方法。

尋回失物的最佳方法當然是立即致電你的Uber司機夥伴求助。倘若遺失的是手提電話，可以從電腦登入Uber帳戶。如果你未能聯繫到Uber司機，Uber的 24 小時客戶服務中心亦可提供協助。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

銀包 司機 Uber 香港 服務

上一篇文章

【HKTDC】貿發局推全新展覽模式 助中小企展商綫上綫下全天候捕捉商機

下一篇文章

港銀加息先兆　中小型銀行上調H按封頂息　哪類人最受影響？

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識
【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低
【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低
【姜濤效應】1664 x 姜濤 The Journey 法式品味之旅為期4星期 1.9 米「姜濤」在中環街市同你打卡 7月9日起打卡更有3款姜濤神秘相框
【姜濤效應】1664 x 姜濤 The Journey 法式品味之旅為期4星期 1.9 米「姜濤」在中環街市同你打卡 7月9日起打卡更有3款姜濤神秘相框
ETF通落實 7月4日起開始交易
ETF通落實 7月4日起開始交易
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款