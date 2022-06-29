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【招聘陷阱】FBI接獲僱主投訴　不法份子涉盜用他人資訊及Deepfake技術求職

科技 19:15 2022/06/29

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FBI早前發現不少目標以在家工作或遙距工作職缺的求職者，涉盜用他人個人資料，甚至利用Deepfake技術來進行面試。

疫情爆發後，遙距工作模式變得相當普遍，僱主也紛紛改以彈性工作模式吸引人才。不過美國聯邦調查局（FBI）的犯罪投訴中心（IC3）近日就發出警告，呼籲僱主小心騙徒出沒，早前發現不少目標以在家工作或遙距工作職缺的求職者，涉盜用他人個人資料，甚至利用Deepfake技術來進行面試。

FBI指出，近日有不少僱主提出投訴，指有求職者企圖利用他人的個人資料，例如背景或專長等，來獲取工作。而這些目標公司大多為涉及資訊技術、電腦程式、資料庫與軟件相關領域，可以存取客戶的身分資料、金融及企業資料庫或私人資訊等。

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有僱主發現，與求職者進行線上面試時，他們的動作與其說話的聲音並不同步。有部分僱主更針對求職者進行背景調查時，發現他們是利用他人的身分來作應徵。

FBI呼籲，若僱主有所懷疑，應進行更徹底的調查。若確認騙徒身分，也應向投訴中心網站報告。

【混合工作】思科調查：88%香港打工仔　每天在家活躍使用寬頻逾4小時

責任編輯：曾曉汶

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