【內地隔離】內地放寬入境隔離檢疫限制　大摩：對中國股市看法愈加正面

▲ 大摩對中國股市看法愈加正面，因內地放寬入境隔離檢疫限制。

內地放寬入境隔離檢疫限制，由原來的「14天集中隔離醫學觀察＋7天居家健康監測」，調整為最新的「7天集中隔離醫學觀察＋3天居家健康監測」。摩根士丹利發表報告，指內地放寬防疫措施，令該行對中國股市看法愈加正面。

大摩解釋，中國的防疫清零政策，是投資者了解內地政策焦點與政策持續性時所面對之最大障礙。最新防寬防疫措施的發展，將有助重建投資者信心，因此舉反映中央於持續基礎上將經濟增長視作優先事項。該行續建議投資者因應有關原因，選擇性地在中國投資組合內增持增長股。

至於另一市場催化劑，大摩認為要留意第二上市中概股會否在回歸25周年前後獲納入港股通，原因是納入第二上市中概股，會被視作內地資本市場開放的強勁例證。

展望後市短期風險，大摩認為要留意7至8月內房高息債贖回高峰期之潛在溢出效應，以及美股進一步調整所觸發的避險情緒，尤其是對港股市場之影響。

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