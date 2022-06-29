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【ET講股通】梁耀康：高位固整（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:23 2022/06/29

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港股期結日，大市低開293點後走勢向下，恒生指數尾市跌452點，暫報21966點，跌穿2萬2關口，成交1395億元。恒生科技指數失守5000點，跌3.6%，報4918點。阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 均跌逾3%。車股回吐，比亞迪 （01211） 跌5%、蔚來 （09866） 跌11%、吉利 （00175） 跌8%。大市高位整固。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：38 - 港股今日市況速覽
05：08 - 汽車股回吐   蔚來 （09866） 遭沽空機構狙擊
08：33 - 理想汽車 （02015） 高位抽水
09：01 - 潛力股推介：小鵬汽車 （09868）
13：11 - 維他奶 （00345） 業績由賺變蝕  不派息對股價有壓力
17：04 - 中國旺旺 （00151） 績後曾跌兩成   原材料有壓力、毛利率下跌
21：12 - 利好消息：下周互聯互通開通   
22：05 - 觀眾問股：藥明康德 （02359） 咩位可入？
24：14 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 點睇？
25：22 - 觀眾問股：小米 （01810） 18元有貨要趁高走？ 
28：45 - 觀眾問股：商湯 （00020） 有冇機會見7.5元？
32：14 - 觀眾問股：長和 （00001） 咩位可入？

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3288904

**重溫【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士**

------

恒指全日跌422點，收報21996點；科指跌166點，收報4937點。大市總成交1,608億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股高位整固，主因獲利回吐及A股整固，加上期結因素及美股隔晚顯著調整。

後市初步支持看周一上升裂口21700點水平，若無法企穩，下一級看上升軌支持21200點。目前相信仍以整固為主，惟若持貨有利潤，亦不妨先食糊。A股對港股主導性依然明顯。

汽車股全線捱沽，主因兩點：（1）蔚來 （09866） 遭沽空機構狙擊，股價跌11.4%至165.5元，目前毋須過分憂慮，新能源車行業仍處上升周期，個別企業終將受惠；（2）理想汽車 （02015） 配售ADS集資，股價跌8.8%至144.3元。

業績盈轉虧的維他奶 （00345） ，不派息，股價跌6.8%至13.9元。除了內地業務蝕錢，香港業務經營溢利亦大減。前景還看內地市場表現。目前未宜沾手，但可放入長線觀察名單。

中國旺旺 （00151） 跌11.3%至6.89元，主因原材料成本上漲，以致毛利率大跌。旺旺業績對之後放榜的食品股，或有一定預示。

潛力股可吼小鵬汽車 （09868） ，股價是日跌7.4%至125.1元，待回落至上升軌水平分注收集。

【「ET講股通」問股環節，包括︰藥明康德、招行、小米、舜宇、商湯、長和。立即觀看

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欄名 : ET講股通

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