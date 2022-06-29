【ET講股通】梁耀康：高位固整（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

港股期結日，大市低開293點後走勢向下，恒生指數尾市跌452點，暫報21966點，跌穿2萬2關口，成交1395億元。恒生科技指數失守5000點，跌3.6%，報4918點。阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 均跌逾3%。車股回吐，比亞迪 （01211） 跌5%、蔚來 （09866） 跌11%、吉利 （00175） 跌8%。大市高位整固。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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**重溫【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士**

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恒指全日跌422點，收報21996點；科指跌166點，收報4937點。大市總成交1,608億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股高位整固，主因獲利回吐及A股整固，加上期結因素及美股隔晚顯著調整。

後市初步支持看周一上升裂口21700點水平，若無法企穩，下一級看上升軌支持21200點。目前相信仍以整固為主，惟若持貨有利潤，亦不妨先食糊。A股對港股主導性依然明顯。

汽車股全線捱沽，主因兩點：（1）蔚來 （09866） 遭沽空機構狙擊，股價跌11.4%至165.5元，目前毋須過分憂慮，新能源車行業仍處上升周期，個別企業終將受惠；（2）理想汽車 （02015） 配售ADS集資，股價跌8.8%至144.3元。

業績盈轉虧的維他奶 （00345） ，不派息，股價跌6.8%至13.9元。除了內地業務蝕錢，香港業務經營溢利亦大減。前景還看內地市場表現。目前未宜沾手，但可放入長線觀察名單。

中國旺旺 （00151） 跌11.3%至6.89元，主因原材料成本上漲，以致毛利率大跌。旺旺業績對之後放榜的食品股，或有一定預示。

潛力股可吼小鵬汽車 （09868） ，股價是日跌7.4%至125.1元，待回落至上升軌水平分注收集。

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