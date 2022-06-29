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【職場熱話】面試見HR是多餘？ 工作性質只作招聘 打工仔質疑請人與否根本非其決定

理財智慧 16:40 2022/06/29

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面試時要和HR洽談是常事，但其實聘請與否還是部門主管決定，不知你們又怎麼看待面試要先見HR再見主管呢？近日就有網民在「連登」討論區發文指面試見完HR便要再見多次部門經理，加上聘請與否都是部門經理決定，因而覺得面試要見HR是多餘，根本是浪費時間。

樓主指每次面試和HR說完自我介紹，之後就叫你等，再找部門經理再面試多次，先前說的話又要再說多次。他稱不知道誰發明面試要先見HR，其實HR只是負責看錢僱人，不知面試關HR甚麼事，最後決定要不要錄取該應徵者都是看部門經理決定，因而覺得面試要見HR是多餘。

【薪酬調查2022】本港53%打工仔獲加薪1.8% 但扣除通脹後實質薪金 與去年同期大致相同見下頁

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同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

有網民認為「很多人履歷表不錯又大學畢業，到面試才發現『九唔搭八』，HR先篩選掉不適合的人是有道理」、「一份工百幾人應徵，哪個部門經理有空慢慢見」、「部門經理是看你適不適合，HR就談工資和福利」。

【職場熱話】月薪50K要隨時候命但前景好 25K輕鬆且有私人時間 打工仔煩惱不知應如何選擇下一頁

亦有網民指「現在很多HR看人能力其實跟部門經理差不多，更甚會自以為是」、「為甚麼覺得無用？她意見能左右部門經理，覺得你樣子不好都可以勸說不要選你」；有人則分享「在家工作見了幾份工，都是部門經理先面試，再和HR面試，前後次序調轉感覺好很多」。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識 

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責任編輯：陸盈希

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