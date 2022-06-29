【本地銀行股】中銀香港：市場進入加息周期　為銀行業盈利恢復打開空間

▲ 中銀香港（02388）財務總監劉承鋼表示，展望今年，隨着疫情逐步受控，市場入加息周期，為銀行業盈利恢復打開空間。

中銀香港 （02388） 今舉行股東大會。被問到對今年派息展望，中銀香港 （02388） 財務總監劉承鋼表示，展望今年，隨着疫情逐步受控，市場入加息周期，為銀行業盈利恢復打開空間。

劉承鋼指，該行第一季度有良好開局，核心盈利穩中向好，下半年該行將把握市場利率回升，經濟恢復的有利形勢，致力改善盈利能力，保持資本水平充足，該行派息率一直保持在40%至60%區間，今年會在平衡股東回報訴求、外圍經營環境及風險變化、銀行盈利水平和長期發展、監管機構建議等因素基礎，努力提升股東回報。

有信心下半年不良貸款率續可跑贏同業

被問到今年銀行壞帳和撥備有否增加壓力，風險總監蔣昕表示，該行3月底不良貸款率0.27%，與去年底持平，遠優於首季同業平均0.98%不良率水平。她指，第一季度針對客戶貸款快速增長，預期信用損失模型宏觀經濟參數轉趨悲觀，以至個別客戶有所降值的情況，該行充分提取貸款減值準備9.33億元，年化信貸成本0.23%，撥備保持充足。

她續指，展望今年下半年，全球疫情反覆、地緣政治緊張，主要央行貨幣政策正常化等，都會加劇金融市場波動，影響經濟復甦進程，該行會密切關注客戶財務狀況，和信貸質量的變化，特別受疫情嚴重影響的行業和地區，加強風險管控，整體上，該行有信心把不良率維持市場較優的水平，同時該行會根據內部宏觀預測，並參考外間專業機構意見，適時調整ECL模型參數，確保審慎充分撥備。

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記者：胡學能