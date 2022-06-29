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【FedEx】FedEx擴展FDMi至本地住宅遞送服務　設逾150個自提點

商業 16:15 2022/06/29

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FedEx Express宣佈，擴展FedEx Delivery Manager International（FDMi）至本地住宅貨物重新遞送服務，為客戶提供更彈性的服務體驗，同時簡化處理重新遞送流程。（法新社圖片）

FedEx Express宣佈，擴展FedEx Delivery Manager International（FDMi）至本地住宅貨物重新遞送服務，為客戶提供更彈性的服務體驗，同時簡化處理重新遞送流程。

【原油供應】斯里蘭卡陷經濟危機　非必要車輛禁止購買燃油

FDMi是一個互動式電子商務遞送解決方案，客戶會以電郵收到通知提示預計遞送日期，並可登入網站平台自行選擇不同遞送選項，包括自訂遞送日期和地點，在自提點及FedEx設施內遞送，以及將貨件重新遞送到同一住宅地址。FDMi為客戶提供更佳線上購物體驗的同時，減少繁複的手續和成本。

重新設計現有便簽

此外，FedEx亦重新設計現有的便簽，若客戶無法在首次派送時取件，員工會在派送地址留下便簽。顧客只需掃描便簽上的二維碼進入FedEx Delivery Manager International（FDMi），透過簡單步驟即可安排貨件重新派送至同一地址或FedEx設施；選用TNT服務的客戶亦可透過掃描二維碼，安排貨件重新派送至同一地址或FedEx設施。

目前，FedEx在香港的自提點包括2個FedEx服務中心、8個FedEx服務站、37間7-11便利店，以及110個Alfred智能櫃。

【職場調查】大離職潮未有因疫情緩和結束　PwC調查：全球有約1/5員工或在 未來一年轉工

【回歸25周年】工總冀建立RIF生態圈　發展原型試產及融資優勢

責任編輯：李智美

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