【職場熱話】長輩同事常問私人問題 直接無視又憂失禮貌 港男感煩惱 嘆「關你甚麼事？」

雖然說同事之間有交流是好事,關係和諧也能提升工作效率,但交流不等於可以不斷問別人私人事,畢竟那屬於他人隱私。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指有長輩級同事每天都追問他的私生活,雖然覺得不耐煩但又不能沒禮貌地說「關你甚麼事」,因而想知有沒有方法能解決。

樓主經歷:

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【職場熱話】職場資深人工作逾10年 分享6大職場守則獲認同 「返工上心只會辛苦自己」 【下一頁】

同場加映:【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

有網民認為「直接說忙,要工作」、「就算問也隨便回答,不必太認真」、「如果是你上司就要禮貌地隨便答,部門同事便隨便答。如果不是就直接裝聾,還敢問就跟上司說有同事騷擾你」。

亦有網民笑言「教他這個世界有2種Business,None of your business 和 None of my business」、「調轉變你問他,要『打爛沙盤問到篤』,讓他怕了你」、「可能他想介紹女兒給你認識」。

同場加映:【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:陸盈希