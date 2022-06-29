  • 32°C
香港時間 : 2022629日 (三) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】長輩同事常問私人問題 直接無視又憂失禮貌 港男感煩惱 嘆「關你甚麼事？」

理財智慧 16:40 2022/06/29

分享：

分享：

雖然說同事之間有交流是好事，關係和諧也能提升工作效率，但交流不等於可以不斷問別人私人事，畢竟那屬於他人隱私。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指有長輩級同事每天都追問他的私生活，雖然覺得不耐煩但又不能沒禮貌地說「關你甚麼事」，因而想知有沒有方法能解決。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【職場熱話】職場資深人工作逾10年 分享6大職場守則獲認同  「返工上心只會辛苦自己」 【下一頁

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

有網民認為「直接說忙，要工作」、「就算問也隨便回答，不必太認真」、「如果是你上司就要禮貌地隨便答，部門同事便隨便答。如果不是就直接裝聾，還敢問就跟上司說有同事騷擾你」。

亦有網民笑言「教他這個世界有2種Business，None of your business 和 None of my business」、「調轉變你問他，要『打爛沙盤問到篤』，讓他怕了你」、「可能他想介紹女兒給你認識」。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
畢業 職場文化 全職 私隱條例

上一篇文章

【職場熱話】面試見HR是多餘？ 工作性質只作招聘 打工仔質疑請人與否根本非其決定

下一篇文章

【職場熱話】香港職場很複雜？ 上司自以為是 同事防備心重 打工仔：只是想做好本份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識
【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低
【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低
【姜濤效應】1664 x 姜濤 The Journey 法式品味之旅為期4星期 1.9 米「姜濤」在中環街市同你打卡 7月9日起打卡更有3款姜濤神秘相框
【姜濤效應】1664 x 姜濤 The Journey 法式品味之旅為期4星期 1.9 米「姜濤」在中環街市同你打卡 7月9日起打卡更有3款姜濤神秘相框
ETF通落實 7月4日起開始交易
ETF通落實 7月4日起開始交易
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款