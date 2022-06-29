英國司機爭相湧往一油站入油 僅因油價平出面2蚊

通脹及燃料價格飆升夾擊下，英國民眾入油的開支大增及面臨沉重生活成本壓力。英國劍橋郡一間油站每公升的油價較市價平約2港元，就吸引大批司機排長龍只為入平價油。

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英媒報道，英國周一（27日）平均汽油油價為每升1.91英鎊（約18.25港元）創新高。而位於劍橋郡Ely的一間Tesco油站，周二（28日）平均汽油油價為每升1.69英鎊（約16.15港元）。

據悉，鄰近的Sainsbury's油站及英國石油（BP）油站的平均汽油油價為每升1.89英鎊（約18.1港元），明顯高出Tesco油站一截。

不過Tesco油站的柴油價格則與其他油站持平，同樣維持在每升1.98英鎊（約18.92港元）的水平。

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雖然英國政府今年3月宣布將燃油稅下調5便士，但油價持續飆升，油站營運商被指未有在燃油稅削減後下調油價惠及消費者。

英媒估計目前為一輛油箱容量55升的家用汽車入滿油的費用超過105英鎊（約1,005.13港元），遠高於去年同期的72英鎊（約689.2港元）。

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責任編輯：鄭錦玲