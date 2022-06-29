【職場熱話】香港職場很複雜？ 上司自以為是 同事防備心重 打工仔：只是想做好本份

不少人稱職場不是交友的地方，同事們只會顧自己的利益，賺取工資才是要緊事，其他事都不要太上心，否則只會讓自己辛苦。近日就有網民在「香港討論區」發文指不同地區都有人事問題，但香港就尤其麻煩，不但同事冷漠，連老闆都自以為是，覺得難以合作和完成份內事，因而感到無奈。

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有網民認為「不合作就是『阻手阻腳』，香港很多這些人會與人為敵」、「現在每個香港人都是利字當頭」、「每個地方都一樣，最重要是發工資那日」。

亦有網民指「有本事就不需要跟他們為伍，時機成熟便辭職」；有人則稱「有些人會樂意回答，回答完最重要是識時務，有人情才會被人感覺你會做人」。

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責任編輯：陸盈希