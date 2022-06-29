  • 32°C
香港時間 : 2022629日 (三) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】香港職場很複雜？ 上司自以為是 同事防備心重 打工仔：只是想做好本份

理財智慧 16:40 2022/06/29

分享：

分享：

不少人稱職場不是交友的地方，同事們只會顧自己的利益，賺取工資才是要緊事，其他事都不要太上心，否則只會讓自己辛苦。近日就有網民在「香港討論區」發文指不同地區都有人事問題，但香港就尤其麻煩，不但同事冷漠，連老闆都自以為是，覺得難以合作和完成份內事，因而感到無奈。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【職場熱話】同事提早退休 因經濟問題欲重返公司 老闆卻嫌年紀大 直言「年紀這麼大不如去做保安」下一頁

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

有網民認為「不合作就是『阻手阻腳』，香港很多這些人會與人為敵」、「現在每個香港人都是利字當頭」、「每個地方都一樣，最重要是發工資那日」。

亦有網民指「有本事就不需要跟他們為伍，時機成熟便辭職」；有人則稱「有些人會樂意回答，回答完最重要是識時務，有人情才會被人感覺你會做人」。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
全職 職場貼士 職場文化 畢業

上一篇文章

【職場熱話】長輩同事常問私人問題 直接無視又憂失禮貌 港男感煩惱 嘆「關你甚麼事？」

下一篇文章

京東健康近24億人幣 向京東收購寵物健康電商項目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識
【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低
【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低
【姜濤效應】1664 x 姜濤 The Journey 法式品味之旅為期4星期 1.9 米「姜濤」在中環街市同你打卡 7月9日起打卡更有3款姜濤神秘相框
【姜濤效應】1664 x 姜濤 The Journey 法式品味之旅為期4星期 1.9 米「姜濤」在中環街市同你打卡 7月9日起打卡更有3款姜濤神秘相框
ETF通落實 7月4日起開始交易
ETF通落實 7月4日起開始交易
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款