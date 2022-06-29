京東健康近24億人幣 向京東收購寵物健康電商項目

京東系出現交易。京東健康（06618）公布，與控股股東京東集團（09618）訂立買賣協議，據此，公司有條件地同意購買或促成其相關聯屬人士購買資產，對價不超過3.55億美元，即約23.8億元人民幣。截至3時15分，京東健康報62.3元挫7.2%，京東報252.4元跌2.7%。

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京東健康指出，在2021年首次推出其線上寵物醫院，並向客戶提供綜合的線上及線下寵物健康服務。相信收購事項將使其能夠通過與就目標產品自京東集團轉來的廣泛供應商和第三方商家合作，進一步擴大產品供應；形成一個更全面的生態系統，提供一站式解決方案，滿足用戶的寵物保健需求，提升本集團顧客及客戶的體驗；及獲得穩定及可持續的收入增長。

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