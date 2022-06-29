【美股焦點】若美國出現經濟衰退　美股熊市會持續多久？　富國銀行：或長達20個月、最壞情況要輸呢個數！

▲ 【美股焦點】若美國出現衰退 美股熊市會持續多久？ 富國銀行：或長達20個月、最壞情況要輸呢個數！

標普500指數自4818點高位回落兩成，技術上陷入熊市。富國銀行表示，若果美國經濟發生衰退，估計熊市持續時間將更長，料達約20個月，平均回報率為負38%。

富國銀行統計從二戰以來標指過去11次熊市，發現跌勢歷時平均16個月，熊市期間的平均回報率為負35.1%。當中如果是連同經濟衰退出現的熊市，持續時間平均達到約19.9個月，平均回報率為負37.8%。

至於若非出現經濟衰退的熊市，持續時間明顯較短，平均只約5.9個月，平均回報率為負27.9%。

富國銀行表示，投資者若試圖從近期美股弱勢獲利的風報回報可能很吸引，不過，認為目前仍傾向保持耐性，並相信未來數個月將有更多入市機會。隨着聯儲局開始緊縮周期，已經將投資偏好從經濟敏感資產轉向更具質素和防禦性的資產。

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