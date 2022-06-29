  • 31°C
香港時間 : 2022629日 (三) 15:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】若美國出現經濟衰退　美股熊市會持續多久？　富國銀行：或長達20個月、最壞情況要輸呢個數！

股市 15:12 2022/06/29

分享：

分享：

【美股焦點】若美國出現衰退　美股熊市會持續多久？　富國銀行：或長達20個月、最壞情況要輸呢個數！

標普500指數自4818點高位回落兩成，技術上陷入熊市。富國銀行表示，若果美國經濟發生衰退，估計熊市持續時間將更長，料達約20個月，平均回報率為負38%。

富國銀行統計從二戰以來標指過去11次熊市，發現跌勢歷時平均16個月，熊市期間的平均回報率為負35.1%。當中如果是連同經濟衰退出現的熊市，持續時間平均達到約19.9個月，平均回報率為負37.8%。

至於若非出現經濟衰退的熊市，持續時間明顯較短，平均只約5.9個月，平均回報率為負27.9%。

富國銀行表示，投資者若試圖從近期美股弱勢獲利的風報回報可能很吸引，不過，認為目前仍傾向保持耐性，並相信未來數個月將有更多入市機會。隨着聯儲局開始緊縮周期，已經將投資偏好從經濟敏感資產轉向更具質素和防禦性的資產。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

相關文章：

【美股焦點】美股僅熊市反彈？　摩根士丹利料標指反彈5%至7%後將再跌、最壞情況見多少

【投行裁員】渣打銀行信貸交易部門據指至少三名交易員離職　疑涉內房債及環球債市向下影響

【科技股女股神】Cathie Wood：美國經濟已進入衰退　不足一個月內改口認錯、指錯看通脹嚴重性和持久性

 

標準普爾500指數 經濟衰退 指數 美股

上一篇文章

【Tesla概念股】力勁科技績後股價大插兩成　疑受累Tesla裁員消息　去年純利增82%

下一篇文章

【信用卡優惠】花旗：Citi The Club客戶簽賬後可透過短訊連接至網站　以Club積分抵銷簽賬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數午後曾跌逾500點　車股下挫、蔚來挫11%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後曾跌逾500點　車股下挫、蔚來挫11%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨靠穩升41點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨靠穩升41點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌240點　藍籌股ADR全綫跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌240點　藍籌股ADR全綫跌（不斷更新）
【檢疫放寬】港府據報研究放寬入境香港隔離檢疫至「5+2」
【檢疫放寬】港府據報研究放寬入境香港隔離檢疫至「5+2」
【內地隔離】內地入境隔離檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升
【內地隔離】內地入境隔離檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升
【ETF通】ETF通7月4日啟動　盈富基金等4家香港ETF納北上名單、83隻滬深ETF南下　港交所股價反覆跌1%
【ETF通】ETF通7月4日啟動　盈富基金等4家香港ETF納北上名單、83隻滬深ETF南下　港交所股價反覆跌1%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款