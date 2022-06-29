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【元宇宙】Pokémon Go開發商新作亮相　進軍NBA以AR打街頭籃球

科技 16:10 2022/06/29

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推出經典手機遊戲《Pokémon Go》的開發商Niantic，昨（28日）宣布進入體育世界，將會推出NBA授權開發的AR手機遊戲《NBA All-World》。Niantic預告，遊戲是將「NBA生活融合現實世界的元宇宙」，玩家可以在地圖上的籃球場與其他球員對壘。

【元宇宙手機】HTC久別兩年回歸手機市場　新機Desire 22 Pro主打Viverse應用

【元宇宙】Meta 夥微軟等科技巨頭　合組「元宇宙標準論壇」  

Niantic昨在官網宣布，新AR遊戲作品NBA All-World將與Pokémon Go一樣，採基本免費制營運，玩家必須走到戶外遊玩，在地圖上尋找各種挑戰，到不同地方招募當紅球星來加入自己的團隊，並在真實世界地圖上的地點來獲得強化虛擬道具，也可在體育用品店購買虛擬球鞋。與此同時，玩家也會在地圖上遇到在真實世界的NBA球員，與他們對戰街頭籃球。

Niantic透露，遊戲預計將在下個NBA賽季時推出，目前已開放預約註冊。

【元宇宙】Meta革新香港文娛產業　四大方向推動元宇宙發展

責任編輯：曾曉汶

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