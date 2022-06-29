▲ 【防疫措施】習近平：搞集體免疫、躺平防控後果不堪設想 堅持動態清零

內地昨日宣布放寬入境檢疫政策，隔離及居家檢疫時間由「14+7」縮減為「7+3」。新華社報道指，國家主席習近平昨日到武漢市考察，強調新冠肺炎疫情是一場大考，「堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷調整防控措施，最大程度保護了人民生命安全和身體健康」。

習近平又稱中國人口基數大，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想，實施動態清零政策，是黨中央從黨的性質宗旨出發、從中國國情出發確定的，寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害。

習近平提到，當前，疫情還沒有見底，外防輸入、內防反彈壓力還很大。堅持就是勝利。要克服麻痺思想、厭戰情緒、松勁心態，抓實抓細疫情防控各項工作，同時要盡可能推動經濟平穩健康發展。習近平又稱，有信心統籌好疫情防控和經濟社會發展工作，爭取今年中國經濟發展達到較好水平。

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