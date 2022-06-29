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【汽車股】比亞迪午後跌幅擴至逾6%、吉利跌逾9%　蔚來遭沽空狙擊、Tesla裁員累氣氛

當炒股 14:49 2022/06/29

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【汽車股】比亞迪、吉利汽車午後跌幅擴大　蔚來遭沽空狙擊、Tesla裁員累氣氛

汽車股連日熱炒後今日明顯回調，本周初創新高的比亞迪 （01211） 午後跌幅擴大，最新跌幅擴大至逾6%，低見310元，最新報311.2元，成交達30億元。另一藍籌汽車股吉利汽車 （00175） 跌9%，暫報17.36元，成交達23億元。

蔚來 （09866） 遭沽空機構批評收入「發水」，以至Tesla（美：TSLA）在加州啟動裁員，都影響電動車投資氣氛。

其他汽車股方面，蔚來午後跌幅擴至逾一成，小鵬汽車 （09868） 跌8%，趁高位從發行美國ADS集資最多20億美元的理想汽車 （02015） 也跌8%。

長城汽車 （02333） 回吐一成，廣汽集團 （02238） 跌5%。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

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【電動車】沽空機構「灰熊」質疑蔚來誇大收入　蔚來反駁報告大量不實、午後跌幅擴至近一成

【TSLA】Tesla裁減約200名員工　馬斯克此前揚言裁減一成全職員工

【電動車】南韓電動車基金減持Tesla、換馬比亞迪及小鵬　冀降低投資組合波動性

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港股 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211）
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