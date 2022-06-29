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【原油供應】斯里蘭卡陷經濟危機　非必要車輛禁止購買燃油

商業 15:10 2022/06/29

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斯里蘭卡現時只批准公共巴士、火車，以及醫療用途及運送糧食的汽車購買燃料。（法新社圖片）

斯里蘭卡面臨數十年以來最嚴重的經濟危機，日前宣佈未來兩星期內，將會向非必要車輛禁售燃油。

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綜合外電報道，斯里蘭卡現時只批准公共巴士、火車，以及醫療用途及運送糧食的汽車購買燃料。市區內的學校已經關閉，政府亦呼籲國內2200萬名民眾在家工作。

自1970年石油危機後，斯里蘭卡是首個國家實施燃油禁售。原因是石油價格急增，而且該國沒有足夠的外匯儲備，而現時斯里蘭卡亦派出官員前往能源生產國俄羅斯及卡塔爾，希望確保可獲得較廉價的石油。不過，談判難解燃眉之急，該國現時只有9,000噸柴油和6,000噸汽油，估計在正常需求下，這些庫存只能供應不只一周。

雖然斯里蘭卡政府將這場危機歸咎於新冠疫情，指疫情影響作為當地最大外匯收入來源的旅遊業，但許多專家認為，管理不善才是經濟崩潰的主要原因。多年來，斯里蘭卡的外匯儲備減少到接近零，進口遠多於出口，更在有爭議的基建項目上，欠下中國巨額債務。

當斯里蘭卡的外匯短缺在 2021 年初成為一個嚴重問題時，政府試圖通過禁止進口化肥來限制外匯流出，卻導致廣泛的農作物失收。斯里蘭卡不得不從國外補充糧食儲備，外匯短缺問題進一步惡化。

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責任編輯：葉泳珊

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