【多圖】佳悅採用「薄利多銷」策略　折實價345.9萬起　2022年最平入場價新盤

深水埗佳悅公布首張價單，涉及50伙，折實入場價345.92萬元起，全數單位折實價低於600萬元，明日（6月30日）開放示範單位及收飛。佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人尹德輝表示，首批單位定價吸引，採取薄利多銷策略，日後加價定價亦會克制，又強調睇好日後樓市發展，

佳悅首張價單顯示，單位實用面積199至289平方呎，定價368萬元至624.8萬元，實用呎價18,492元至23,542元。發展商提供最高6% 折扣優惠，折實價由345.92萬元起，至最貴587.31萬元，折實呎價則約17,383元至22,129元。

示範單位（28樓D室，實用面積283平方呎，採一房間隔並設露台，經改動連裝修）

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佳悅最平單位為5樓A室，實用面積199平方呎，開放式設計，定價368萬元，實用呎價18,492元，以最高折扣率計，折實價345.92萬元，折實呎價17,383元。

佳悅第1號價單資料

開放式：36伙

一房：14伙 實用面積：199至289平方呎

價單售價3,680,000至6,248,000元

折實售價3,459,200至 5,873,100元

價單呎價18,492至23,542元

折實呎價17,383至22,129元 首批全數36伙開放式戶折實價低於450萬元

首批全數50伙折實價低於600萬元

折實平均呎價: 19,493元



樓價及呎價最平單位: 5樓A室

199平方呎，開放式 定價：3,680,000元

折實價：3,459,200元

定價呎價：18,492元

折實呎價：17,383元

資料顯示，佳悅位於深水埗海壇街225號，屬單幢樓設計，合共提供115伙，主打開放式及一房單位，由佳寧娜集團（00126）旗下佳寧娜地產與宏達控股合作發展。

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