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【日本經濟】黑田東彥: 日本受全球通脹影響較少 誓必堅持超寬鬆貨幣政策

環球政經 15:23 2022/06/29

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據《路透社》報道，日本央行行長黑田東彥（Haruhiko Kuroda）表示，由於日本經濟並未受到全球通脹的太大影響，日本央行將維持超寬鬆貨幣政策。

黑田東彥在周三（29日）發布的研討會視頻中表示，日本 5 月核心消費者通脹連續2個月達到 2.1%，但這一增長幾乎完全是由於能源價格飆升，又指，雖然核心消費者通脹可能會在大約1年內保持在 2% 左右，但在 2023 年 4 月開始的下一財政年度可能會放緩至 1% 左右。

他說，「與其他經濟體不同，日本經濟並未受到全球通脹趨勢的太大影響，因此貨幣政策將繼續保持寬鬆」，「經濟復甦，企業錄得高額利潤及勞動力市場變得相當緊張，然而工資並沒有增加多少，物價也沒有增加多少。」，因此日本在自2013 年起經歷了長達解15年的通縮後，日本企業在提高價格和工資方面變得非常謹慎。

黑田東彥一再強調有必要維持超低利率，直到通脹更多地受到強勁需求的推動，他指，「無論如何央行的職責將保持不變，即通過我們的貨幣政策穩定經濟價格的發展」。

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責任編輯：關海儀

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經濟 貨幣政策 日本 通脹 日本央行

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