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【Omicron變種】美FDA建議秋季打針對疫苗 逾半新確診屬兩亞變種

環球社會熱點 15:05 2022/06/29

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受新冠肺炎Omicron亞變種病毒影響，美國等地疫情出現反彈。美國疾控中心（CDC）指，當地逾半新增確診個案皆感染BA.4或BA.5毒株。美國食品及藥物管理局（FDA）專家建議，秋季為當地民眾接種針對 Omicron變種研發的疫苗。輝瑞及Moderna公司皆表示，秋季可大量生產針對BA.1病毒株的疫苗。

新加坡衛生部指提早爆發新一輪疫情 單日確診翻倍  【下一頁】

CDC周二表示，截至上周六（25日），新增確診中約52%為感染BA.4或BA.5病毒株。細分而言，BA.4佔15.7%，而BA.5則佔36.6%。而在截至本月18日的一周中，感染該兩種亞變種則佔逾三分之一。

FDA獨立疫苗專家小組同日以19票贊成，2票反對通過動議，建議美國政府秋季為民眾接種針對Omicron變種的加強劑疫苗。是次為小組首次建議疫苗製造商，針對特定變種病毒調整疫苗配方，但未具體指明何種Omicron亞變種病毒。

法國籲公眾場所戴口罩 單日增逾1.7萬人新冠確診 【下一頁】

FDA疫苗負責人馬克斯（Peter Marks）表示，隨著病毒不斷變種、接種疫苗後獲得免疫力減弱，以及冬季民眾留在室內時間增加，美國秋冬季將面臨新一輪疫情，因此小組認為必須考慮在秋季接種加強劑。馬克斯指，疫苗如能追上現時主流病毒株，或有助提高疫苗的有效性，或能提供更好且長久的保護。

輝瑞（Pfizer）及Moderna公司周二表示，將會生產大量針對去年冬季流行的BA.1毒株疫苗。Moderna公司指，將最快在9月生產數億劑大量針對BA.1毒株二價疫苗，10月尾可能推出針對BA.4及BA.5的疫苗。

而輝瑞則稱已生產大量針對BA.1的疫苗，將會生產大量針對BA.4及BA.5的疫苗，兩者都會最快在10月初時推出。

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責任編輯：李俊儀

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