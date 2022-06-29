【職場調查】大離職潮未有因疫情緩和結束　PwC調查：全球有約1/5員工或在 未來一年轉工

▲ 有調查發現，大離職潮並未有隨著邁向與疫情共存而結束，全球有約五分之一（19%）員工可能在未來一年轉換工作，而大離職潮將在全球持續延燒。

在疫情下，引發大離職潮（Great Resignation）。有調查發現，大離職潮並未有隨著邁向與疫情共存而結束，全球有約五分之一（19%）員工可能在未來一年轉換工作，而大離職潮將在全球持續延燒。

【職場現象】只說廢話不做事？ 日本調查：近5成員工指公司聘用太多不擅生產的老員工

PwC在今年5月發表《2022希望與恐懼調查報告》（Global Workforce Hopes and Fears Survey 2022），於今年3月針對全球44個國家及地區、約5.2萬名員工進行調查。調查發現，35%的全球員工將在未來一年要求加薪。其中，又以科技業面臨的薪酬壓力最大，全球有44%的科技業員工將要求加薪、公用部門的薪酬壓力最低（25%）。

薪金成轉工首要因素

面對大離職潮，企業亦需要制定方法應對，以及了解員工轉換工作的原因。報告提到，薪金仍是員工考慮轉換工作的首要因素（71%），其次為想要一份令人感到充實的工作（69%）、在工作中真正做自己（66%）等。從全球調查數據還發現， 29%擁有關鍵技能的員工（認為他們的技能在其國家供不應求），比起不具備關鍵技能者，更有可能對自己的工作感到滿意，分別為70%和52%；亦有63%擁有關鍵技能的的受訪者認為自己的意見能被主管傾聽。

資誠人資管理顧問公司董事長林瓊瀛表示，員工不只尋求合理的薪金，他們還希望對自己的工作方式有更多控制權，並希望從工作中得到更大的意義。

【裁員】馬斯克終認炒人 未來3個月削一成月薪員工

至於香港亦有出現類似離職潮的情況，據調查機構Qualtrics的調查顯示，有59%受訪香港僱員計劃在未來12個月內留任現職，而計劃留任的僱員數量較2021年同期下跌23%，在亞太地區排行尾三，僅次於新加坡和澳紐地區。

調查結果也反映，僅靠高薪不足以留才。Qualtrics大中華區僱員體驗解決方案策劃師Lauren Huntington認為，結果反映僱主需要優先改善僱員體驗，以吸引和挽留人才。她又指，致力改善混合工作環境的科技，提升員工的幸福和歸屬感，將會為企業帶來各方面的回報。

【走向國際化】Sharp改用英文作官方語言 拓歐美市場

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：