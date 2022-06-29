內地放寬入境檢疫限制 旅遊、餐飲股回吐點揀？

九毛九 （09922） 暫報20.7元，跌5.91%、海底撈 （06862） 跌4.2%，暫報18.06；攜程 （09961） 報220.6元，回吐4.2%、同程旅行 （00780） 跌3%，報16.84元。昨日內地公布入境檢疫限制放寬至「7+3」，一眾旅遊、餐飲股大升，今日相關股普遍回吐，哪些股份仍有水位可跟進？

獨立股評人唐牛指，九毛九走勢一浪高於一浪，上方蟹貨較少，如今日見21元可考慮吸納。海底撈早前弱勢，近期走勢轉佳，料可趁好消息挾上，先上望20至21元，18元可收集。唐牛稱，短線餐飲股如能賺一成已不俗，九毛九出現大陽燭可先食糊，如昨日沽出，今日回吐便有再入市機會。

唐牛再分析旅遊股，攜程昨日出業績後低位有承接，炒出遊概念有優勢，注意走勢上230元會遇上阻力。同程旅行升破橫行區後走勢亦佳，優勢為無中概股風險。見底。足本分析→【按此】

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