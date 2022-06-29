印度小偷斷正竟獲送蛋糕慶祝生日 網民爭持不下

印度新德里一名小偷潛入民居偷竊，但遭區内居民當場斷正。小偷哭訴當日是其生日引起居民同情，居民現場為小偷送上生日蛋糕，更親自餵食蛋糕使小偷受寵若驚。影片於Twitter引起熱議，不過網民對居民送蛋糕的看法就爭持不下。

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新德里有3名小偷經窗戶闖入其中一個住宅單位，隨即追捕3人。其中兩名小偷順利逃脫，餘下一人則被居民捕獲。

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這名小偷被捕後落淚，向居民剖白當日是自己的生日。這些居民同情小偷被同伴抛棄，就為他送上一個生日蛋糕，而蛋糕上更寫上「小偷生日快樂」（Happy birthday Chor）的字句。

Twitter近日流傳的一段影片顯示，一班居民聚在一起為小偷慶祝生日，蛋糕旁邊則擺放百合匙及鉗等作案工具。站在小偷身邊的一名年長男子摸摸小偷的頭有安撫之意，陪小偷切蛋糕，又親自餵給對方食。小偷的表情明顯受寵若驚。

據悉，居民陪同小偷完成切餅儀式後，小偷已經移交警方處理。

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Twitter上網民對此事的看法不一，部分網民非常欣賞居民以德報怨，不但沒有毆打小偷更送蛋糕為其慶祝生日。

但也有網民質疑居民的行為只是好心做壞事，會讓小偷覺得偷竊無須承擔後果反而有蛋糕食，日後很可能會再犯案。

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責任編輯：鄭錦玲