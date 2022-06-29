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【Airbnb】 Airbnb宣布實施永久禁派對令 取消16名住客上限

環球政經 15:26 2022/06/29

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國際出租住宿平台 Airbnb在周二（28日）宣布，全球的房源實施永久禁派對令，禁止租戶舉辦所有類型的活動與派對，但一間房源最多居住16人的限制將會取消。

Airbnb早在2020年8月便宣布，禁止各地房源的租客舉辦派對與活動，並且規定房源入住人數上限16人，目的是減少對於房源鄰近的居民造成滋擾，而Airbnb指自禁令頒布後，這類違反禁令活動的年度通報量已減44%，反映出未經許可的聚會通報數量大減，因此Airbnb決定將這項禁令永久禁止。

然而Airbnb指即使臨時禁令已實行，2021年間仍有超過6,600名用戶違反規定，因此遭刪除或封鎖帳戶，而當初Airbnb之所以會實施臨時的禁派對令是為了應對新冠疫情的爆發，在其網站移除「適合舉辦活動」的選項，希望以此防止疫情擴散。

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責任編輯：關海儀

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