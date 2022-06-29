【溫網】細威今年首戰大滿貫 不敵法國華裔小將首圈止步

美國女子網球名將「細威」莎蓮娜威廉絲今年缺席頸兩項大滿貫賽事，近日終於憑外卡出戰溫網。在首圈面對法國華裔小將哈莫尼.陳時，雖然細威一度追成平手，但最終仍無緣晉級次輪。

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莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）自去年底的美網開始，連續缺席3大滿貫。她憑外卡資格在周二（28日）出戰溫網，今賽季首次踏足大滿貫賽場。

然而，細威表現未如理想。雖然細威在先失一局下，第二局以6比1大勝追平，但第3局的決勝局以6比7不敵24歲的法國華裔小將哈莫尼.陳（Harmony Tam），最終止步首圈比賽。

即使結果不如預期，細威依然態度積極，稱「起碼好過去年」。有記者問及今次出局會否是否代表細威生涯已邁向尾聲，她拒絕確實回應，只表示自己真的不知道未來會如何發展。

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哈莫尼.譚賽後受訪時難掩興奮，表示知道首輪對手是細威時感到十分害怕，盛讚對方是位女網傳奇。結果，首次參加溫網正賽的哈莫尼.譚經過超過3小時的比賽，順利擊敗細威。根據網上資料，出生法國巴黎的哈莫尼.陳擁有柬埔寨華人及越南血統。

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責任編輯：吳漢培

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