【回歸25周年】工總冀建立RIF生態圈　發展原型試產及融資優勢

▲ 工業總會相信，香港可統合科研、創新工業及融資功能，達成國際創科中心目標。

香港製造企業一直求變應對市場，香港工業總會常務副主席莊子雄認為，內地的港資廠商有近半位於廣東省，一直以香港作為管理總部，善用在內地與國際之間的樞紐角色發展，並推動「再工業化」以及應對十四五規劃中，香港作為國際創科中心的願景，香港製造業要積極引入科技及智能生產作升級轉型。創新產品特色及實現自動化智能生產，減少依賴勞動力。同時持續開拓內銷巿場，以及建立東南亞區域性「中國 +1」靈活生產力。

【回歸25周年】物流樞紐地位不變 商會冀強化功能

莊子雄認為，未來幾年業界可先專注疫後復甦，優先應對供應鏈失衡及物流問題，部署更靈活產業布局。伴隨中央及特區政府規劃，認識大灣區、內地各城市以及東盟地區機遇及制定執行策略。加強院校及科研單位合作，促進科研成果轉化，增加產品／服務價值，及早培育工業和科研人才，加速投入本地先進工業試產，累積更多實例，作為日後北部都會區發展參考。面對全球碳中和目標，港企投資ESG領域亦較領先，未來可讓更多中小企參與，將經驗帶到內地及東盟，推動綠色增長。

當復甦回穩，計劃的科技土地投入建設，業界要把握機會在香港實行先進製造，而且香港與大灣區及東盟新巿場的聯通將愈趨完善，廠商要把握內銷、一帶一路及RCEP等跨國協議的重大巿場及投資機遇，統合香港的科研（Research）—創新工業（Innofacturing）—融資（Finance）功能，建立相輔相成、實現有機擴張的產業生態圈，達成國際創科中心目標。

北部都會區助科研落地

隨疫情趨向緩和及工廠復產，莊子雄認為出口廠商必須審慎處理貨運，部署更靈活的物流方案。另外人才流通減慢，企業要重新調配人力資源，預料廠商在內地、海外聘用相應的專才會急速增加。配合新一屆政府起動「北部都會區」計劃，可望為工業界聚集大灣區人才和內地大型科企進駐，能為業界提供土地和配套發展先進製造業，對創科及其他高增值生產性服務業需求會提升，驅動產業發展和經濟增長。加上政府「南金融、北創科」發展目標，讓工業及創科企業能夠利用香港的國際金融中心優勢。

莊子雄期待北部都會區為香港產品內銷、人才流動實現互通，可「一加一大於二」，達到創科工業生產「落地」，為科研及先進製造業提供土地興建廠房，將大學及機構科研成果轉化為商機，降低中小企參與門檻。工總亦建議設立第三代微電子試產中心，讓香港成為原型試產、測試與改良基地，配合融資優勢吸引先進工業及創科企業來港，為產業擴大發展規模和創造更多高質就業。

▲ 莊子雄認為，香港工業界可以在大灣區及東盟地區之間發揮優勢，實現「中國+1」靈活生產。。

新思維把握雙循環

提到今後港企要以新思維捉緊區內機遇，莊子雄分析香港有地理優勢作為亞太區域產業鏈核心、工業創科總部角色，利用知識型經濟優勢和深厚製造業根基，進行產業鏈中最高增值的經濟活動，鞏固大灣區國際創科中心角色，並開拓內地及RCEP協議的東盟巿場。香港可提供上下游生產性服務及處理先進製造工序，以大灣區及東南亞作為量產基地，發展區域化產業鏈。加上國際金融中心地位獲投資者信賴，而且香港稅制、法制、知識產權保護，對以創科為本的工業企業甚有吸引力。

香港亦可把握雙循環機遇，莊子雄認為大灣區是港資廠商的重要生產基地，其巿場龐大而且消費能力高。開通香港銷往內地的門戶，有效鼓勵本地工業升級轉型，投資於科研及產品開發等，擴展出口業務，並帶動物流、貿易等生產性服務發展。香港作為國內國際雙循環之間的重要樞紐，可匯聚人才、資金、市場、技術等，促進大灣區與國際互聯互通，並讓港資廠商善用各地長處「各施各法」作出布局配套。

拓展珠西地區廣納人才

預料更多連接香港和內地城市的交通運輸網絡接通，廠商、市民能夠快捷來往香港及大灣區各個城市。當中港珠澳大橋能助港商到珠海中山發展，運用珠江西面的人才及土地成本優勢。另外，莊子雄認為本港可適度放寬內地人才來港以吸納精英。政府要思考吸引國外龍頭企業落戶香港，舉如發展北部都會區或創科地段時，考慮讓外地或內地科技人才居住的宿舍，亦可從稅務、住房等提升在港待遇，鼓勵留港發展。另外支持企業與大專院校聯繫，提供年青人更多實習機會、開展STEAM教育、應用學習等教育改革，改善本港職業訓練範疇及升學途徑，讓畢業生投身先進工業。

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記者:王浩賢