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梅根曝哈里係女權主義者 兩人被讚是「天選家庭」

環球社會熱點 14:05 2022/06/29

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美國最高法院上周推翻憲法保障墮胎權，當地社會激起強烈反對聲音。英國薩塞克斯公爵夫人梅根日前接受訪問時亦提及事件，透露自己與丈夫哈里是女權主義者，敦促更多不滿禁止墮胎的男性「挺身而出」，公開表達對裁決不滿。

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梅根（Meghan Markle）接受著名時尚雜誌《Vogue》採訪，她與女權主義者斯泰納姆（Gloria Steinem）及記者Jessica Yellin討論最高法院推翻墮胎權。斯泰納姆表示她丈夫亦是一名女權主義者，對裁決感到憤怒。

梅根回應指，哈里（Prince Harry）與自己亦是女權主義者，兩人在過去數日就裁判展開不少討論。她認為所有男性需加入保護墮胎權，並敦促他們對禁止墮胎發聲。梅根指最高法院的裁決雖然針對女性，但後果會影響所有人，包括人際關係、家庭及整個社區等，男性絕不能獨善其身。

斯泰納姆稱讚哈里與梅根是「天選家庭」（Chosen Family），認同哈里確有熱衷爭取婦女權利。梅根亦趁機讚美老公，指哈里上周獲悉裁決的反應與她一樣，同樣感到不滿。

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特朗普被指想親臨國會暴亂現場 一度出手搶軚盤 【下一頁】

梅根續稱，明白很多女性正陷入絕望情緒，強調眾人要團結一致，為影響女性生活及身體的事務爭取話語權。她強調墮胎權關乎女性健康、個人自主及社會身份，無人要被逼做一些不願意或不安全的決定，將自己性命置於危險境地。

斯泰納姆邀請梅根協助爭取國會通過平權修正案，保障所有美國公民、不論性別的平等法律權利。梅根表示，會支持所有值得推動的立法，不僅是從女性利益出發，亦是為人責任。

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責任編輯：郭麗明

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