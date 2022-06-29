【儲分去旅行】採轉數快交易　Divit挑戰里程信用卡

▲ Divit即時支付獎賞平台結合轉數快優勢，讓港人消費可極速轉換飛行里數。（黃建輝攝）

「愛飛」的港人消費兼儲里數已是常見做法，有初創企業看到需求和市場痛點，推出全新支付獎賞平台Divit，強調即時及簡單易用，挑戰傳統概念，皆因創辦人也是飛行常客。結合更廣泛通用的「轉數快」電子支付，挑戰傳統信用卡儲里數思維，讓中小企易於開拓電子商貿，以及彈性活用獎賞計劃。

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對應國泰香港快運購票系統

Divit 聯合創辦人David Yu 過去在金融業工作，亦是飛行常客，亦會因應不同航空公司的里數賺取計劃而安排消費，發現產生巨大商機。他舉例，以美國運通結合美國航空，兩者會員各超過1億人，結合效用巨大。遂向國泰航空推出建議，希望將亞洲萬里通計劃的1,200萬會員基礎，轉化成全新金融科技平台。國泰亦對計劃感興趣，相信能為會員提供更多賺取里數優惠機會，兩者一拍即合。大概花費兩年半為系統接合作出準備，現已成功對應國泰及香港快運的購票系統。

受到疫情大流行影響，市民減少外出改為網上購物，同時推動電子支付使用率急升，據銀行同業結算的公開數據，「轉數快」單於2021年第四季的交易額便逾5,760億港元，是同期信用卡交易額的三倍。因為旅遊限制，消費者積存不少里數待用，部分或即將到期，新平台可望提供更多使用方式，而且轉換後永久有效，亦是其特色之一。

活用轉數快系統優勢

David Yu表示在香港、新加坡、韓國、日本等地有逾8成信用卡用戶是為了賺取優惠而使用卡類服務，新平台將提供更多賺取優惠的機會。他形容若有一個里數賺取排名，香港及新加坡消費者肯定位處甚高。據TripAdvisor調查顯示，香港及新加坡民眾每次平均離境旅遊6次，可見港人對里數換機票有相當需求，不少卡類產品會以消費回贈里數吸引用戶。

但他指出傳統卡類回贈里數過程緩慢，Divit主打快速及簡便，消費扣帳到里數轉換可即時完成，亦免除卡類產品複雜審批條款、年費要求等，對用戶有頗大吸引力。對商戶而言，該平台建基於現有金管局的「轉數快」電子支付系統，亦能夠免除信用卡較高的交易服務費用，能夠增加銷售利潤，同時可接觸到亞洲萬里通計劃的龐大會員基礎及消費潛力。

對於未來發展，David稱飛行里數獎賞仍是重點，計劃在6至24個月內引入其他合作航空公司。亦有考慮兌換加密貨幣的可行性，並會與慈善機構合作，用戶可捐出里數回饋社會。Divit目前先於香港市場推出，並計劃於2022年底前拓展至澳洲等其他市場。另一聯合創辦人Julian Anderson亦補充，目前正持續改良平台的網路應用程式特性，將支援更多電商購物車系統、店內系統及平台，兼顧電商及實體零售需要。

助中小企建立客戶忠誠度

由於Divit基於「轉數快」進行即時扣賬及到賬，完成交易後產生「Divit里數」可自由決定使用方式，並將它轉化成通用貨幣。首階段可即時以「1對1」方式轉換成亞洲萬里通的飛行里數，亦可以換取其他商戶的現金禮品卡等，目前提供HKTVmall、戶戶送、連卡佛等，增加消費機會。David Yu亦提到用戶可以把亞洲萬里通的里數轉過來，再兌換其他合作獎賞，甚至是日後加入的其他航空公司飛行里程計劃。

商戶要加入平台亦十分簡易，只要幾分鐘即可開通使用。以往「飛行里數計劃」必須使用指定信用卡，惟中小企對運營成本敏感，未必可消化有關服務收費，並欠缺回贈主導權，在建立客戶忠誠度上有限制，David舉例以信用卡儲里數，消費者忠誠度會落在銀行而非商戶。商戶能在Divit隨時自定回贈比例，可作為工具配合銷售推廣，於零售商品及帳單服務等皆適用。

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記者:王浩賢