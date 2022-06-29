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【吸納人手】富士康大規模招聘趕iPhone 14進度　新人獎金逾萬港元

科技 13:15 2022/06/29

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生產商之一的富士康科技集團正進行大規模招聘，並以優厚的新人獎金吸引更多人手。（法新社資料圖片）

中國內地早前疫情反覆，生產線主要在內地的蘋果（Apple）也受當地疫情影響，使新一代旗艦iPhone 14的發售進度較原定的落後。隨當地疫情緩和，加上iPhone 14發布日期臨近，生產商之一的富士康科技集團正進行大規模招聘，並以優厚的新人獎金吸引更多人手。

【華為摺機】華為新摺機Mate Xs 2攻港　即日開賣售$14,988

據外媒《9to5mac》報道，有消息指iPhone 14將於今年9月發布，作為最大的iPhone生產商富士康科技集團，為趕上早前因疫情而落後的生產進度，近日正大規模招聘新的組裝線工人和實習生，同時將新人獎金提高，工作滿4個月的新人即可獲得9千元人民幣（約10,536港元）獎金。

數據分析企業Counterpoint Research分析師 Ivan Lam表示，隨內地疫情緩和，製造商為恢復穩定的生產水平，必定會繼續進行大規模招聘。相信富士康未來將會為新人獎金「加碼」，以吸引更多工人回流。

【醫療科技】自供電智能枕頭　監測睡眠變化

【Facebook】放棄Apple TV市場？　Facebook停止支援tvOS

責任編輯：文睿

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