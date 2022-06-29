【京東系】京東健康午後插8%　收購母企京東集團寵物健康產品電商業務、涉資27.7億港元

▲ 【京東系】京東健康收購母企京東集團寵物健康產品電商業務、涉資27.7億港元

京東健康 （06618） 中午宣布向母企京東 （09618） 收購寵物藥物及健康產品等電商業務，包括業務合約、存貨等資產，對價不超過3.55億美元（約27.7億港元）。京東健康午後跌勢加劇，現跌8.3%，報61.6元。

京東健康今次收購屬關連交易，但由於交易適用百分比率超過0.1%但低於5%，故會豁免獨立股東批准規定。

京東健康與京東已訂立買賣協議，將收購京東的寵物健康相關產品的電商業務「資產」，包括業務合約；存貨；經營權；及所承擔負債。收購對價將不超過約3.55億美元，其中包括初始價格3.29億美元（約25.7億元）及存貨價值不超過約2630萬美元（約2.05億港元）。

京東去年寵物健康產品稅前淨利8930人幣 京東健康：收購有助擴大產品供應

京東上財年寵物健康相關產品應佔稅前淨利潤8930萬人民幣，按年增45%。

京東健康解釋，集團在2021年首次推出其線上寵物醫院，並向客戶提供綜合的線上及線下寵物健康 服務。京東健康相信，收購事項將使公司通過與自京東集團轉來的廣泛供應商和第三方商家合作，進一步擴大產品供應。

京東健康又稱，冀通過收購形成一個更全面的生態系統，提供一站式解決方案，滿足用戶的寵物保健需求，提升集團顧客及客戶的體驗；及獲得穩定及可持續的收入增長。