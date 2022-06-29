【新加坡疫情】衛生部指提早爆發新一輪 單日確診翻倍

隨著夏季活動增加，各地新冠肺炎疫情出現反彈。新加坡周二（28日）新增逾1.1萬人確診，按日增逾1倍。新加坡官員承認，當地新一輪疫情較預期早來臨，或因近期較多人外遊導致。新加坡官員預料，新一波疫情不會較年初時嚴重。

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新加坡周二錄得逾1.15萬人確診，較周一（27日）的逾5,300人增逾1倍。周二數據打破新加坡自3月22日以來，逾3個月的單日新增確診記錄。新加坡衛生部（MOH）在網站更新報告，指每周感染率已從周一的1.56微升至1.62。

MOH同時指，目前當地有437名新冠患者住院，其中9人需入住深切治療部，36人需要使用氧氣機，同日亦新增1人染疫離世。新增本地個案中，近萬宗經快速檢測證實確診，即大部分人士病徵輕微或無病徵。

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新加坡衛生部長王乙康周二承認，新一波疫情提早爆發。王乙康接受採訪時表示，很多新加坡民眾6月假期時外遊，包括到訪歐洲等地，或與近期確診個案激增有關。王乙康指，當局會繼續監察情況，確保醫院支援充足，並預料新一波疫情不會較2月時嚴重。

王乙康本月初時預料，當地將於7至8月期間爆發新一輪疫情。目前歐洲受Omicron亞變種毒株BA.4及BA.5影響，確診人數開始反彈。王乙康周一透露，新加坡上周約4成新增確診個案皆感染BA.5毒株。

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責任編輯：李俊儀