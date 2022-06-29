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Airbnb永久禁全球民宿搞派對 杜絕暴力事件

環球社會熱點 13:05 2022/06/29

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國際出租住宿平台Airbnb因美國民宿舉行派對發生槍殺案後，暫時禁止租戶搞派對。Airbnb日前表示，臨時禁令成效顯著，決定永久禁止出租的民宿舉行任何派對，杜絕平台住宿發生暴力事件。

法國禁入境 Airbnb拒為英國旅客退款 【下一頁】

Airbnb周二（28日）發出聲明，指臨時派對禁令實施後，出租住宿匯報的派對數目較一年前減少44%。因此，Airbnb宣布永久禁止在出租屋舉行「打擾他人的派對及活動」（disruptive parties and events）。

即使臨時禁令已實行，Airbnb指2021年間仍有超過6,600名用戶違反規定，因此遭刪除或封鎖帳戶。

2019年美國加州灣區的一處Airbnb出租屋在舉行萬聖節派對時爆發槍戰，導致數人死亡。Airbnb其後開始收緊在平台出租屋舉行派對，包括禁止在社交平台宣傳出租屋的派對，以及嚴格審查「高危」預約等。

【烏克蘭戰爭】多間跨國企業停俄業務 涉零售行IT業 【下一頁】

Airbnb於2020年正式推出臨時禁令，不准平台旗下全球出租屋舉行任何派對，配合其時全球各地針對新冠疫情實施的「限聚令」。惟Airbnb指出，疫情期間出租屋派對數量增加，民眾由酒吧聚會改至出租屋派對。因疫情緩和，Airbnb亦宣布解除訂房人數的16人上限。

Airbnb早前公布今年首季業績，較去年同期增加70%，達15億美元（約116.7億港元）。公司預計，次季業績將超過市場預期，收入約20.3至21.3億美元（約157.9至165.7億港元）。

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責任編輯：吳漢培

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