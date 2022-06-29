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搭飛機經濟艙有得躺平瞓 新西蘭航空2024年啟用

環球社會熱點 12:42 2022/06/29

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搭長途飛機舟車勞頓，很多乘客都選擇在飛機上瞓一覺打發時間，但坐住瞓難免會腰痠背痛。新西蘭航空宣布2014年起啟用經濟客艙臥艙，讓經濟艙乘客坐長途飛機也能躺平入睡。

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新西蘭航空（Air New Zealand）2020年首次提出經濟艙Skynest睡眠艙的概念，周三（29日）公布Skynest的具體安排，確認2024年起向豪華經濟艙和普通經濟艙乘客投入服務。

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新西蘭航空會改裝787-9客機，拆除5個經濟艙座位安裝6個Skynest睡眠艙。每個睡眠艙都設有6個艙位，每個艙位長度約為203厘米，寬度約為58.4厘米。

睡眠艙位配備枕頭、床單、毛毯、閲讀燈、USB插座、床簾、通風口等設備，乘客在艙位入睡時也可調節燈光為睡眠模式。機組人員每次都會更換新床單及床墊。

而且睡眠艙内也配備安全帶，確保乘客遇上氣流也可安全在艙内入睡。

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新西蘭航空發言人表示，每位乘客可預訂1節4小時的Skynest睡眠艙位。公司暫時未落實每節睡眠艙位的收費，但確認只會開放給豪華經濟艙和普通經濟艙乘客使用。

新西蘭航空行政總裁福倫（Greg Foran）指出，Skynest睡眠艙將會扭轉經濟艙乘客的航空體驗。他形容新西蘭的地理位置使公司在長途旅程方面有獨特地位，認為讓旅客舒適地休息是非常重要的事。

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責任編輯：鄭錦玲

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