【電動船】瑞典初創研發電動水翼船　可在水面上「飛行」

▲ 當船加速時行駛時，「翅膀」就會將船底抬出水面，減少摩擦和尾流。（Candela）

瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）是一個由14個島嶼組成的群島，居民日常交通生活都很倚靠船隻。當地有一間名為「Candela」的電動船初創公司，研發了一款電動水翼船，不但可減少當地碳排放，也能縮短居民交通時間。

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Candela的電動水翼船C-8長28英尺，船身底部配有類似「翅膀」的結構。當船加速時行駛時，「翅膀」就會將船底抬出水面，減少摩擦和尾流，看上去該船就像在水面上飛行，這使它能夠行得更快，並提高電池效率。

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Candela創始人Gustav Hasselskog表示，在海面上頻繁地行駛船隻，會帶來巨大的環境成本，尤其當船隻快速移動時，更會產生波浪破壞海床，而發動機的噪音也會騷擾野生動物的生活。因此，他想到研發這款電動水翼船，一方面可減少碳排放污染，另一方面由於是電池驅動，船隻行駛所發出的聲音也會更少。

縮短居民往返時間一半以上

斯德哥爾摩水上運輸區域議員Gustav Hemming指出，使用該電動水翼船後，也優化了現有渡輪路線，使居民往返斯德哥爾摩的時間縮短一半以上，而且也能減少對野生動物和海岸線的破壞。

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責任編輯：陳卓賢