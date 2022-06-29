▲ 【新世界發展17】90後員工出征英國打FIFA電競世界杯 新世界：全力支持員工爭標、提供有薪年假兼贊助住宿

由國際足球總會（FIFA）主辦的電競界盛事「FIFAe World Cup」，剛完成6月份舉行的淘汰賽事，今年總共有來自全球10個國家或地區1,280名電競選手，參加角逐季後賽共128名的出線資格，季後賽將於今年7月1日至3日在英國舉行，已取得參賽資格的128名電競選手，將角逐32名的出線資格，其中包括代表香港出賽的90後「FIFA電競球王 」楊子軒。

電競成為全球潮流，然而打工仔以業餘身份參加電競國際賽事也仍然困難重重，例如難以申請長假、尋找贊助等。不過現於新世界發展旗下清水灣半島傲瀧任職會所主任的楊子軒獲公司全力支持，甚至提供資助。

新世界發展表示，為全力支持員工代表香港爭標，將會特別豁免楊子軒扣減有薪年假參加今次賽事，並且贊助住宿及其他所需的開支。楊子軒表示，由於疫情關係，賽事連同隔離時間10多天，曾經擔心不獲公司批准出賽，公司最終不但沒有反對，而且主動提出多項支援方案，讓自己可以無後顧之憂出賽，覺得實屬難得。

楊子軒以業餘身份參加「FIFAe World Cup」賽事並取得佳績，現時在「FIFAe World Cup」全港排名第一，北亞地區（中國、日本及韓國）則排名第三。

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