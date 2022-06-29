【Samsung】全港最大Samsung專門店進駐將軍澳　設多個主題體驗空間

▲ 三星（Samsung）今（29日）宣布位於將軍澳的全新及全港最大的三星專門店開幕。（官方圖片）

智能家居便利了不少人的生活，但市面上的產品五花八門，用家傾向在購買家電前，先試用確保是否適合家居。三星（Samsung）今（29日）宣布位於將軍澳的全新及全港最大的三星專門店開幕，店內設有不同主題的體驗空間供用家試用及了解產品特性。此外，全新專門店將於7月舉行一連串工作坊，讓用家了解和使用Galaxy S22、Tab S8和Watch4等系列產品。

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Samsung全新專門店位於將軍澳區商場PopCorn，鄰近將軍澳港鐵站C出口。Samsung香港董事總經理趙依音表示：「Samsung了解消費者追求更方便及舒適的購物體驗，所以是次全新將軍澳專門店特意選址新界東，方便更多居住在不同地方的消費者能夠便捷地前往實體專門店試用全新科技產品。」

她補充指，店內的免費Galaxy體驗空間設有不同主題，讓顧客了解Galaxy產品的不同特點及使用技巧，充份地了解如何在日常生活中使用用手機作不同用途。

7月限定工作坊

Samsung為慶祝新店開幕，全新將軍澳專門店將於7月舉辦多項主題的工作坊，如「S Pen創作」、「黑夜亮攝」、「毛孩寫真」、「智Fit健體」等，讓用戶了解使用最新的Galaxy S22、Tab S8和Watch4等系列產品的技巧，從而更完善地享受全面的使用體驗及樂趣。

Galaxy工作坊主題 日期及時間 S Pen創作工作坊 由插畫家指導用戶一些基本繪畫技巧，以及如何透過S Pen於Galaxy Tab S8及S22 Ultra上創作出專屬自己的作品。 7月1至3日 下午2時至3時/下午4時至5時 黑夜亮攝工作坊 由專業攝影師介紹S22系列全新推出的黑夜亮攝技巧，分享在夜間拍攝的秘技及注意事項，讓用戶更容易以手機輕鬆捕捉黑夜的美景。 7月9至10日 下午2時至3時/下午4時至5時 毛孩寫真工作坊 與專業寵物攝影師合作，介紹一系列寵物攝影的技巧及攻略，指導用戶如何透過強大的S22系列為心愛的毛孩留倩影。 7月16至17日 下午2時至3時/下午4時至5時 智Fit健體工作坊 運動KOL將會教授用戶一系列在家中亦能完成的運動，同時分享健康飲食小貼士，以及如何利用Galaxy Watch4監測運動過程，讓用戶更了解運動成效。 7月23至24日 下午2時至3時/下午4時至5時 智Fit體能大挑戰 用戶在7月23日至31日期間親臨將軍澳三星專門店，即可挑戰即場跳繩兩分鐘，並以Galaxy Watch4及S22系列手機監測運動狀況。完成挑戰後將可獲竹製餐具套裝作為紀念品。 7 月 23 至 31 日

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責任編輯：文睿