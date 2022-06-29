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【業績｜食品】維他奶全年轉蝕1.6億元、逾20年首不派息　內地業務經營虧損　午後股價跌幅擴大

股市 13:05 2022/06/29

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【業績｜食品】維他奶全年轉蝕1.6億元、逾20年首不派息　內地業務經營虧損

維他奶 （00345） 公布，至3月底財政年度轉盈為虧1.59億元，前一財年盈利5.48億元，期內收入按年跌14%至65億元。維他奶董事局擬優先專注業務復甦而不建議派發年度末期股息。維他奶全年度都未有派息，而前一年度每股派息總額為0.328元。參考近22年紀錄，維他奶均未有停派息紀錄。

維他奶早前已發布盈警，料全年最多轉虧1.7億元。維他奶公布業績前，半日股價跌2.4%，報14.56元，成交557萬元。

維他奶午後跌幅擴大，最新跌5.5%，暫報14.1元，成交增至862萬元。

維他奶內地業務經營虧損　下半年已強勁復甦

以地區劃分，維他奶內地業務收入按年跌23%至39.1億元，經營虧損3.4億元，較前一財年經營溢利5.24億轉差。香港業務收入按年增3%至19.6億元，但經營溢利少44%至1.99億元。

維他奶澳洲及新西蘭收入增長15%至6.1億元，經營溢利增14%至7773萬元，為唯一經營業績改善地區。新加坡收入增3%至1.22億元，但經營轉虧1269萬元。

維他奶表示，最大市場內地業務上半年銷售疲弱，而即使下半財年華南、華東出現疫情，但半年度業績已有改善。據公司半年業績資料，維他奶至去年9月底上半財年內地收入按年跌29%，但經營虧損僅3259萬元，反映下半財年收入跌幅有改善，但經營虧損擴大。

維他奶最新年度毛利率跌6百分點至47%，公司稱，主要受銷量下跌、原材料成本上升，以及推廣費用支出較高影響。

維他奶轉錄債務淨額　料今財年上半年或受疫情「嚴重影響」

維他奶預告，各個市場在最新財政年度仍可能出現新一輪疫情，尤其對上半財年有嚴重影響。

至3月底，維他奶債務淨額2.32億元，相對前一年度末錄4.53億元現金淨額，流動性有所減弱。公司手持現金及銀行存款6.22億元，可動用信貸額仍達9.68億元。

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港股 業績公布 維他奶國際（00345）

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