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【疫後經濟】調查：亞太區企業逾期付款天數創5年新低　港企減至72天

商業 12:30 2022/06/29

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去年經濟形勢開始好轉，令亞太區企業的逾期付款天數明顯縮短，唯獨中國增至85天。（資料圖片）

有最新調查顯示，去年經濟形勢開始好轉，令亞太區企業的逾期付款天數明顯縮短，創５年內新低；但付款金額增加的企業比例則錄得升幅。

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信用保險、債券等服務供應商科法斯於去年11月至今年2月期間，進行2022 亞太企業付款調查，訪問中國、香港、日本及澳洲等9個市場，以及13個行業，分析其付款行為和信用管理的趨勢。

港企逾期付款天數減至72天

調查發現，受惠於經濟形勢好轉，亞太地區逾期付款天數明顯縮短，從2020年的平均68天，降至2021年的54天，達到5年來的最低水平。受訪的9個市場中，香港的逾期付款天數已減少由80天減至72天，而馬來西亞和新加坡的逾期付款天數縮短最為明顯。反之，中國是唯一一個逾期付款天數增加的國家，由79天增至85天；同時也是平均逾期付款天數最長的國家。

雖然逾期付款天數縮短，但調查指出，有35%的企業反映逾期付款金額增加，比例較去年的31%上升。超長期逾期付款佔營業額10%以上的企業亦有所增加，其中中國企業的佔比更由2020年的27%，進一步上升至2021的40%。

香港的超長期逾期付款佔比降幅則最為明顯，佔營業額10%以上的企業由2020年的20%，大幅減少至2021年的7%。

按行業分類而言，金屬行業超長期逾期付款佔比10%以上的企業數量增長尤為明顯，增長14個百分點至接近23%，屬13個行業當中增幅最大。建築、資訊與通信技術、運輸和紡織等其他行業也面臨著巨大的現金流風險，其中有30%以上遭遇超長期預期付款的企業稱，逾期金額佔營業額的2%以上。

原材料價格上漲　衍生現金流風險

除了逾期付款金額增加，帶來現金流風險外，有不少受訪企業亦提及原材料價格上漲，是影響銷售業績和現金流的關鍵因素。2021年原材料價格大幅上漲，尤其是原油價格。供應鏈仍然中斷，惟世界經濟正在逐漸重啟，私人需求也迎來反彈。眾多產品和原材料的供求差距擴闊，導致價格大幅上漲。

俄烏戰爭亦進一步加劇這一趨勢，同時推高通脹及工資水平。企業的生產成本上升，利潤因而受壓。雖然亞太區2021年的通脹壓力較小，但如今通脹水準也在快速上升，特別是在食品和能源領域。

一些亞太經濟體的消費者物價指數增長率已超過央行目標。例如泰國，今年5月，泰國消費者物價指數按年升幅已連續第五個月高於央行設定的3%目標區間上限。面對生活成本飆升，一些國家決定提高工資水準，例如馬來西亞於5月亦大幅上調最低工資標準，升幅達35%。

總體而言，企業的樂觀情緒持續，有71%的受訪企業預計今年經濟增長將有所改善。其中，新加坡企業更為樂觀，有83%企業預計經濟將加速增長，按年上升17個百分點。

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責任編輯：葉泳珊

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