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愛潑斯坦前女友助性侵未成年少女 判處20年監禁

環球社會熱點 12:09 2022/06/29

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已故淫媒富豪愛潑斯坦前女友、英國名媛麥克斯韋爾因協助愛潑斯坦性侵未成年少女、販賣人口等罪名，周二（28日）被美國紐約法院判處20年監禁。法官判刑時指，麥克斯韋爾的行為「令人髮指及具掠奪性」，又指她對事件毫無悔意，認為要重判入獄。

特朗普被指想親臨國會暴亂現場 一度出手搶軚盤 【下一頁】

現年60歲的麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）被指在1994至2004年間，誘騙4名包括一名14歲少女與前男友愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）發生性關係，及有份參與虐待。美國紐約法院去年判處她5項罪名成立，法官內森 （Alison Nathan）周二判處麥克斯韋爾入獄20年，罰款75萬美元（585萬港元）。

內森判刑時表示，麥克斯韋爾的行是「令人髮指及具掠奪性」（heinous and predatory），她專門挑選年輕無知的受害女性，多年來直接及反覆參與可怕計劃，在協助愛潑斯坦性侵他人一事發揮關鍵作用。

內森指，麥克斯韋爾沒有為她的罪行承擔責任，亦無任何悔意，認為需重判來傳達正確信息，表明所有性罪行會受到懲罰。

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母親貼舊照賀Khloe Kardashian生日 網民：「唔同樣」 【下一頁】

麥克斯韋爾於判決前向受害者發表講話，指對受害者所經歷的痛苦感到抱歉，希望自己的刑罰能讓受害者帶來「平靜及終結」。

4名受害者在宣判前於庭上發言，指應該要判處麥克斯韋爾終身監禁。受害人蘭瑟姆（Sarah Ransome）指事件對她很大精神影響，經常發惡夢，自己因此而酗酒，更曾經兩次試圖自殺。

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責任編輯：郭麗明

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