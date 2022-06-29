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【LME鎳亂局】摩通據報全面退出鎳交易　傳為3月青山控股淡倉券商、單季損手逾9億港元

股市 11:57 2022/06/29

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【LME鎳亂局】摩通據報全面退出鎳交易　傳為3月青山控股淡倉券商、單季損手逾9億港元

港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）鎳期貨市場今年3月大亂，鎳價大幅一度炒升逾兩倍，LME其後宣布休市並取消部分高價交易。市場普遍認為鎳價大升元凶為內地鎳巨頭青山控股遭「挾淡倉」，彭博最新引述消息指，隨青山控股大幅減少淡倉規模，其淡倉合約主要交易對手摩通已經全面退出鎳合約頭寸，而摩通單季在鎳市場虧損約1.2億美元（約9.4億港元）。

報道指，青山控股和摩通維持合作關係多年，摩通牽頭多家銀行為青山控股在鎳價大升時提供支持。

在3月鎳亂局中，青山控股所持的鎳期貨合約帳面虧損曾高達100億美元，青山控股避過爆煲，除了受惠LME叫停交易和取消高價成交，也得益於摩通等銀行在當時同意暫停追收孖展。

摩通戴蒙：助客戶度難關而少少損手

不過，當鎳價從高位回落，青山控股淡倉規模由高位涉及15萬噸減至最新只有3萬噸，彭博引述匿名消息指，摩通已全面退出，未有再為其提供融資。

摩通行政總裁戴蒙曾稱，該行協助客戶度過難關，承認因此蒙受「少許虧損」，但有能力管理風險，並會事後檢討當中教訓。

雖然青山控股以至摩通目前避過鎳亂局引發的危機，但LME取消高價成交的決定，正面臨另一批投資者起訴挑戰，英國金融行為監管局（FCA）也正檢視其決定。

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期貨 倫敦金屬交易所 香港交易及結算所有限公司 戴蒙

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