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【食品進口限制】英日首相於G7峰會進行會談 傳約翰遜將宣布撤銷福島食品進口限制

環球政經 15:29 2022/06/29

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據《日本電視台》報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）於周二（28日）與日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）在G7峰會期間會談表示，最快將從周三（29日）起撤銷福島核事故後對福島縣產食品實施的進口限制。

日本在2011年發生311地震，並因而引發福島核電廠事故，而自福島核災發生後，英國政府就針對日本福島、山形、山梨、靜岡、茨城、長野、新潟、群馬、宮城共 9 個縣的菇類、部分水產品、柿子、山菜類、漉油等進行進口管控，管制品項因產地而異，但在輸往英國時都須附日本官方開立的輻射檢測證明。

而英國首相辦公室經已在5月4日宣布，廢除包括日本福島縣產部分水產品和菇類，以及宮城縣山菜類等的放射性物質檢測義務及食品輸入管制，共涵蓋日本9個縣23品項食品。

岸田文雄在5 月出訪歐洲時，當時在英國與約翰遜會見，其已預告會在 6 月底前廢除相關的進口管制，根據日本政府多名相關人士說法，英國政府採取這類的管制措施，最快會在周三 (29 日) 宣布解除。

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責任編輯：關海儀

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