【元宇宙手機】HTC久別兩年回歸手機市場　新機Desire 22 Pro主打Viverse應用

HTC（宏達電）久別手機市場接近兩年，日前終於推出HTC「元宇宙手機」Desire 22 pro，稱配合元宇宙所需，整合軟件服務與硬件，作為進入HTC VIVERSE元宇宙生態系統入口。

HTC Desire 22 Pro定位接近中階手機，採用高通Snapdragon 695 5G芯片，搭載6.6吋屏幕，支援120Hz屏幕刷新率。更主打Viverse與元宇宙相關應用，包括作為元宇宙入口的Viverse App、建立虛擬分身的Vive Avatar與管理虛擬資產的Vive Wallet等。

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相機方面，採用三主鏡頭配置，包括：6,400萬像素主鏡頭、1,300萬像素超廣角鏡，500萬像素景深鏡頭，設有夜間拍攝模式、美顏和AI場景辨識等軟件功能。

其他規格則包括支援IP67防水防塵，搭載4,520mAh電量，支援18W快充及15W無線充電。

HTC Desire 22 Pro將提供金色、黑色兩種配色，定價方面與上代相同，皆為11,990新台幣（約3,169港元），7月1日在台灣上市。據悉，若購買該機款，將限量贈送「元宇宙上市早鳥禮包」，包括HTC 無線充電盤、HTC Desire 22 pro防震手機殼、貓．美術館NFT盲盒，以及限量3,000份的元宇宙個人展示空間「VIVERSE World」，讓用戶建立個人專屬元宇宙空間。

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責任編輯：張寶燕