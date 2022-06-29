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【券商點睇】綜合實力行業領先 中信證券目標上望20元

股樓投資 12:08 2022/06/29

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申萬宏源發表報告指，中信證券（06030）財富管理轉型深化，客群優勢不斷強化。去年高淨值客戶基礎不斷鞏固，200萬元（人民幣，下同）資產以上的客戶規模 1.8萬億元，按年增 21%，其中600萬元的高淨值客戶佔3.5萬戶，戶均資產4,286萬元；200萬至600萬元的富裕客戶佔12.3 萬戶，戶均資產244萬元。財富客戶及高淨值客戶的數量及資產規模均較 2018 年末實現翻倍增長。

【同場加映】青姐話：兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

此外，機構業務市佔率提升，收入結構進一步優化。機構經紀方面，期末代理買賣證券款2,512億元，市佔率13.2%，按年升1個百分點，其中機構款2,512億元，佔比54.2%，按年升7.7個百分點。另投行業務優勢維持，各業務線市占率均位於行業第一。去年實現IPO、再融資、債券承銷規模全綫市佔率第一。按發行日統計口徑下，去年公司境內IPO承銷規模1,081億元，按年增135%，市占率達 17.9%。

【延伸閱讀】大行點睇：高盛予標指年底目標4300點 推薦20隻具安全邊際美股，請按【見下頁

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申萬宏源首次覆蓋給予「增持」評級。公司綜合實力行業領先，財富管理轉型處於行業前列水平，在A股機構化進程加速背景下，中信證券的機構業務優勢突出，市佔率有望進一步提升，配股補充280億元資本金後，可進一步加槓桿發展衍生品等客需交易型業務。根據市帳率（PB）估值法給予目標股價 20港元，對應2022年預測市帳率為1倍。

【同場加映】溫股知新：山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

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撰文：林衛

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中信証券（06030） 市帳率 增持 港股

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