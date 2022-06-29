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【券商點睇】多晶硅產能持續釋放 新特能源業績惹憧憬

股樓投資 12:47 2022/06/29

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新特能源（01799）為國內硅基材料龍頭供應商之一，主要從事高純多晶硅的研發、生產和銷售，以及風能、光伏電站的開發、建設和運營。受惠硅價上漲推升盈利能力，去年公司業績大幅增長，收入225.2 億元（人民幣，下同），按年升58.8%，歸母淨利潤49.6億元，大增680.9%，綜合毛利率41.3%，按年升24.1個百分點。

【同場加映】青姐話：兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

國泰君安指出，公司旗下新疆多晶硅技改項目已達產，產能將進一步擴張，新疆生產綫多晶硅技術改造項目已於4月底達產，項目運行狀況良好，目前新疆生產綫產能已經達到每年10萬噸 。此外，公司內蒙古年產10萬噸多晶硅項目正在建設之中，預計在 6月實現機械竣工，計劃第四季可以投產。

【延伸閱讀】下半年展望：星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股，請按【見下頁

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此外，國內外政策利好光伏產業發展。國內方面，近期由發改委、 國家能源局發布的《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，強調要加快推進大型風電光伏基地建設；多部委聯合發布的《「十四五」可再生能源規劃》，提出「十四五」期間風光發電量實現翻倍的目標。在海內外光伏需求高漲的情況下，預計硅料供需將持續趨緊，產業維持高景氣，價格將隨之維持高位。該行看好新特能源的業績前景，推薦買入。

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撰文：林衛

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