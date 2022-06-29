  • 31°C
香港時間 : 2022629日 (三) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜地產股】遠東發展：本港樓價料平穩、正尋求收購機會　去年純利增1.4倍、派末期息16仙（第二版）

股市 17:19 2022/06/29

分享：

分享：

【業績｜地產股】遠東發展去年純利增1.4倍　派末期息16仙、全年股息率8厘　另擬「10送1紅股」

遠東發展 （00035） 公布3月底止全年業績，期內收入約59.0億元，按年跌0.8%；純利13億元，按年增139.4%；每股賺54.1仙。

對於未來本港樓價走勢，遠東董事總經理孔祥達在記者會上表示，預計本港樓價將平穩發展，香港樓市剛性需求強勁，市場有能力消化新盤，同時本港利率仍處於較低水平，但隨著來本港土地供應料會增加，估計樓價波幅不會太大。

孔祥達：可趁機收購財困發展商房地產項目

孔祥達強調，會繼續在香港買地，香港土地儲備不多，需積極發掘，去年有地產商因財政狀況須要出售房地產項目，集團也趁機收購。孔祥達透露，去年與新世界 （00017） 合資收購佳兆業 （01638） 啟德地皮，項目預計明年登場。

海外發展貢獻持續增加，孔達祥稱，目前集團全球土地儲備可支持約7年至8年發展。他補充，遠東在英國多個住宅項目開始進入收成期，料英國業務收入貢獻會有所提升。

邱達昌否認隔離房間被炒高

至於出售非核心資產方面，孔祥達稱，遠東並非設下時間表，如作價合適也會詳細考慮。早前報道指遠東發展旗下帝盛酒店隔離房間價格被炒高，主席邱達昌澄清，公司不容許炒房行為。

遠東發展派末期息每股16仙，按年增6.7%，連同中期息4仙，全年派20仙，按年增5.3%。遠東發展收報2.45元，升4.26%，現價股息率約8.1厘。

現價息率8厘 另擬10送1紅股

此外，遠東發展稱，為慶祝聯交所上市50周年，每10股會派1股紅股。

遠東發展解釋，儘管物業發展收益因住宅發展項目之收益確認減少而按年下跌20.0%至33.8億元，惟其他大部分業務均錄得回升。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、小米及蒙牛集團

相關文章：

【內房危機】富力9.8億元售倫敦項目予遠東發展　富力股價彈逾4%

【異動股】遠東酒店復牌攀升逾2倍　擬於九華徑申建逾6000單位、兩日累升5.4倍

（第二版加入記者會）

港股 遠東發展（00035）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【檢疫放寬】港府據報研究放寬入境香港隔離檢疫至「5+2」
【檢疫放寬】港府據報研究放寬入境香港隔離檢疫至「5+2」
【港股市況】恒生指數跌422點又失22000　阿里巴巴跌3%　車股下挫、蔚來挫逾11%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌422點又失22000　阿里巴巴跌3%　車股下挫、蔚來挫逾11%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌30點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌30點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【內地隔離】內地入境隔離檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升
【內地隔離】內地入境隔離檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升
【ETF通】ETF通7月4日啟動　盈富基金等4家香港ETF納北上名單、83隻滬深ETF南下　港交所股價反覆跌1%
【ETF通】ETF通7月4日啟動　盈富基金等4家香港ETF納北上名單、83隻滬深ETF南下　港交所股價反覆跌1%
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌240點　藍籌股ADR全綫跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌240點　藍籌股ADR全綫跌（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款