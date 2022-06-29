【業績｜地產股】遠東發展：本港樓價料平穩、正尋求收購機會　去年純利增1.4倍、派末期息16仙（第二版）

▲ 【業績｜地產股】遠東發展去年純利增1.4倍 派末期息16仙、全年股息率8厘 另擬「10送1紅股」

遠東發展 （00035） 公布3月底止全年業績，期內收入約59.0億元，按年跌0.8%；純利13億元，按年增139.4%；每股賺54.1仙。

對於未來本港樓價走勢，遠東董事總經理孔祥達在記者會上表示，預計本港樓價將平穩發展，香港樓市剛性需求強勁，市場有能力消化新盤，同時本港利率仍處於較低水平，但隨著來本港土地供應料會增加，估計樓價波幅不會太大。

孔祥達：可趁機收購財困發展商房地產項目

孔祥達強調，會繼續在香港買地，香港土地儲備不多，需積極發掘，去年有地產商因財政狀況須要出售房地產項目，集團也趁機收購。孔祥達透露，去年與新世界 （00017） 合資收購佳兆業 （01638） 啟德地皮，項目預計明年登場。

海外發展貢獻持續增加，孔達祥稱，目前集團全球土地儲備可支持約7年至8年發展。他補充，遠東在英國多個住宅項目開始進入收成期，料英國業務收入貢獻會有所提升。

邱達昌否認隔離房間被炒高

至於出售非核心資產方面，孔祥達稱，遠東並非設下時間表，如作價合適也會詳細考慮。早前報道指遠東發展旗下帝盛酒店隔離房間價格被炒高，主席邱達昌澄清，公司不容許炒房行為。

遠東發展派末期息每股16仙，按年增6.7%，連同中期息4仙，全年派20仙，按年增5.3%。遠東發展收報2.45元，升4.26%，現價股息率約8.1厘。

現價息率8厘 另擬10送1紅股

此外，遠東發展稱，為慶祝聯交所上市50周年，每10股會派1股紅股。

遠東發展解釋，儘管物業發展收益因住宅發展項目之收益確認減少而按年下跌20.0%至33.8億元，惟其他大部分業務均錄得回升。

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（第二版加入記者會）