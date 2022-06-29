▲ 【ETF通】許正宇：ETF通進一步深化中港兩地資本市場融合 提供更多元化資產配置選擇

中港監管機構昨日宣布ETF通正式啟動，並將於7月4日開始交易。財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌指出，ETF通進一步深化兩地資本市場融合，為境內外投資者提供更多元化的資產配置選擇，同時鞏固香港作為國際與內地資金進出的橋樑角色。

另外，他指，中國《十四五規劃綱要》確立香港在中國整體發展的功能和定位，當中不少內容是關於提升香港國際金融中心地位，各相關範疇在過去兩年多來也有顯著進展。跨境理財通方面，目前已共有24家合資格香港銀行與其內地夥伴銀行開展跨境業務。截至2022年5月底，參與理財通的個人投資者超過29000人，計劃共錄得超過10600筆跨境匯劃資金（包括港澳），跨境匯劃金額（包括港澳）約10.3億元人民幣。

他亦指，這幾年來多管齊下推動私募基金產業，包括引入為私募基金設立的有限合夥基金制度，設立一年多以來已有超過500個基金註冊。

他又提到上任至今剛好約800天，期間一直得到議會、金融業界、政府同僚及社會各界人士的支持和勉勵，勸喻利用好「一國兩制」的優勢，抓緊機遇融入國家發展。

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