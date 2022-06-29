▲ 【紫光重組】紫光集團據報近日將清償違約債券 清償方案「三選一」

由於大舉投資芯片半導體回報未如理想，紫光集團近年陷入財困而須重組。 《上海證券報》引述一份關於紫光集團等七家企業實質合併重整債權清償安排的通知指，按照重整計劃規定，紫光集團將於近日安排進行抵債股票劃轉及現金清償。

該通知顯示，為確保資金支付安全並測試相關銀行賬戶信息的準確性和有效性，紫光集團將於6月29日先行支付現金1元，並於後續盡快安排支付扣除現金1元後的金額。同時該文件提醒，因債權人提供的資料等原因導致紫光集團無法進行股票劃轉或支付相應款項的，紫光集團將在債權人提供符合規定的資料後儘快安排償付。

今年1月17日，北京一中院向紫光集團送達《民事裁定書》，裁定批准紫光集團有限公司等七家企業實質合併重整計劃，並終止紫光集團有限公司的重整程序。紫光集團重整正式進入實施階段。

關於清償方案方面，據悉債權人可在「現金+股票+三年留債」、「現金+股票+五年留債」以及「現金+八年留債」三種方案中任選一種。若一切順利，三種清償方案有望最終實現95%至100%的清償。

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